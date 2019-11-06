с чего всё началось

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Шоу-бизнес Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.

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