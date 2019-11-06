Общество
Общественное телевидение РоссииСемьи с детьми-инвалидами получат льготную ипотеку
Если инвалидность ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, установлена после этой даты, то семья сможет получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года. Ранее льготная ставка в 6% действовала только для семей с двумя и более детьми и предоставлялась на строящееся жилье.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ruвчера в 10:50
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 12:41