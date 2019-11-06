с чего всё началось

Если инвалидность ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, установлена после этой даты, то семья сможет получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года. Ранее льготная ставка в 6% действовала только для семей с двумя и более детьми и предоставлялась на строящееся жилье.

Технологии В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

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Происшествия В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.

Космос На МКС отправили 12 бутылок вина На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.

Политика Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Политика США решили выйти из Парижского соглашения В понедельник, 4 ноября, представителями правительства США было направлено официальное уведомление в ООН в о желании выхода из Парижского соглашения.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Экономика Иркутская область намерена привлечь кредиты на 7 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета Правительство Иркутской области намерено провести в декабре 2019 год семь аукционов на право заключения контрактов по предоставлению кредитных линий с общим лимитом 7 млрд рублей.

Общество Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.

Политика Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома» Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".

Экономика РБК сообщил о переходе основной части долга «Мечела» к ВТБ Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга) Источники издания сообщили, что состоявшаяся сделка между банками является частью схемы по обмену долгами: Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева перед ВТБ.

Политика Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

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Футбол Футболисты «Наполи» отказались общаться с прессой после матча ЛЧ Футболисты «Наполи» не стали давать комментарии журналистам после матча с «Зальцбургом» (1:1), который состоялся вчера в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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