с чего всё началось

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

Футбол Испанский журналист: «Зенит» в народе считают командой Путина Говоря о футболе в современной России, журналист отметил, что в перечисленных клубах подобных связей уже не существует, однако уточнил, что «Зенит» в народе считают командой президента страны Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.

Общество Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.

Культура Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.

Здоровье Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.

Экономика Юань демонстрирует самый продолжительный рост с 2018 года Юань намерен расширить свое ралли до восьми сессий к ряду, что является самым длительным периодом ростом с 2015 года, после того как Китай заявил, что согласовал с США поэтапную отмену тарифов, если будет подписана первая фаза торговой сделки.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Политика Комитет солдатских матерей снял с должности председателя Салиховскую Комитет солдатских матерей снял с должности своего председателя Флеру Салиховскую после её заявлений об инциденте в Забайкалье, заявил 7 ноября замглавы организации Андрей Курочкин.

Политика Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».

Футбол Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3 Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Общество Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.

Интернет В WhatsApp поменялись настройки приватности В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.

Общество Вильфанд призвал не запугивать россиян «барической пилой» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал своих коллег не запугивать россиян выдуманными метеорологическими терминами, в том числе рассказами о "барической пиле".

Гаджеты Vivo представила доступный смартфон Y19 Vivo анонсировала новый бюджетный смартфон Y19.

Политика Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту драки между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и депутатом Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».