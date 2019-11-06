Общество

ТАССТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
 правовой информации.
News.ruвчера в 10:50

Подробнее о событии

Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Российская газетавчера в 11:00

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

РИА Новостивчера в 06:34

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Lenta.ruвчера в 08:54

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

Известиявчера в 07:27

Правительство утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Взгляд.рувчера в 06:59

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

РЕН ТВвчера в 06:57

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

ТАССвчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Фигурное катание

Туктамышева усложнила программу перед Гран-при Китая

Pravda.Ru 07:24
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Транспорт

Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым

Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября.
Известия 09:52
Кино

В сеть слили новую киноверсию «Соника»

Piter.tv 01:57
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Спорт

Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Финансы

Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Авто

Шпионские фото нового Kia Sorento показали в Сети

Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили вчера в 22:30
Происшествия

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Футбол

«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» из Турина обыграл московский «Локомотив» в российской столице.
Национальная служба новостей вчера в 16:42
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Kinonews.ru вчера в 16:03
Экономика

Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ 00:32
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Под Киевом на житомирской трассе взорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Коммерсантъ вчера в 19:18
Общество

Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам

RT на русском 09:34
Наука

Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

БИЗНЕС Online 00:14
Общество

Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
РИА Новости 09:40
Происшествия

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Авто

Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России

Автоновости дня 02:11
Политика

Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Единоборства

Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию

Чемпионат 04:01
Политика

Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами

Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное