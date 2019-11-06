с чего всё началось

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Экономика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.

Экономика Названа причина бедности большинства людей в мире Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Спорт Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Финансы Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.

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