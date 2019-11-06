Общество
ТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке
О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ruвчера в 10:50
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами
Российская газетавчера в 11:00
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Транспорт
Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым
Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября.
Известия 09:52
Кино
В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Экономика
Названа причина бедности большинства людей в мире
Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Финансы
Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Авто
Шпионские фото нового Kia Sorento показали в Сети
Очередная порция шпионских фото нового кроссовера Kia Sorento, испытания которого подходят к своему завершению, появилась в сети.
Новые автомобили вчера в 22:30
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса 05 ноября в 17:09
Футбол
«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» из Турина обыграл московский «Локомотив» в российской столице.
Национальная служба новостей вчера в 16:42
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ 00:32
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Под Киевом на житомирской трассе взорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Коммерсантъ вчера в 19:18
Общество
Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам
RT на русском 09:34
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online 00:14
Общество
Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
РИА Новости 09:40
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Авто
Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
Автоновости дня 02:11
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54