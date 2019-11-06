Общество
ТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке
О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ruвчера в 10:50
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами
Российская газетавчера в 11:00
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Происшествия
Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экономика
Малый и средний бизнес в России приблизился к стагнации
Издание РБК рассказало о снижении значения индекса деловой активности малых и средних компаний (RSBI).
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Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Общество
В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения
Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Наука
Физики получили радиоактивный высокотемпературный сверхпроводник
Российские физики получили новый высокотемпературный сверхпроводник — гидрид тория ThH10 — и экспериментально измерили его свойства.
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
Предполагается, что роботы могут стать незаменимы для этапа «последней мили» в логистике, а сама компания планирует использовать его в проектах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» для доставки товаров из интернет-магазина «Беру» или в складской логистике.
Авто
Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Экономика
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии производства «Оргхим» в Малайзии.
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
Политика
Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»
Против строительства газопровода выступает Украина, которая хочет сохранить транзит российского газа, а также Польша, страны Балтии и США.
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
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В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Общество
На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября
Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.