с чего всё началось

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

Происшествия Задержан министр строительства Ставрополья Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Общество Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.

Наука Физики получили радиоактивный высокотемпературный сверхпроводник Российские физики получили новый высокотемпературный сверхпроводник — гидрид тория ThH10 — и экспериментально измерили его свойства.

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Предполагается, что роботы могут стать незаменимы для этапа «последней мили» в логистике, а сама компания планирует использовать его в проектах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» для доставки товаров из интернет-магазина «Беру» или в складской логистике.

Авто Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.