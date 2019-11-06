Общество

ТАССТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
 правовой информации.
News.ruвчера в 10:50

Подробнее о событии

Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Российская газетавчера в 11:00

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

РИА Новостивчера в 06:34

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Lenta.ruвчера в 08:54

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

Известиявчера в 07:27

Правительство утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Взгляд.рувчера в 06:59

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

РЕН ТВвчера в 06:57

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

ТАССвчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:05
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Экономика

Малый и средний бизнес в России приблизился к стагнации

Издание РБК рассказало о снижении значения индекса деловой активности малых и средних компаний (RSBI).
Мой Брянск вчера в 23:13
Происшествия

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Общество

Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение

Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Общество

В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.
Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену.
Российская газета 06:23
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Наука

Физики получили радиоактивный высокотемпературный сверхпроводник

Российские физики получили новый высокотемпературный сверхпроводник — гидрид тория ThH10 — и экспериментально измерили его свойства.
N+1 вчера в 11:20
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

REGNUM 05:02
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Технологии

«Яндекс» представил робота-доставщика

Предполагается, что роботы могут стать незаменимы для этапа «последней мили» в логистике, а сама компания планирует использовать его в проектах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» для доставки товаров из интернет-магазина «Беру» или в складской логистике.
Коммерсантъ 07:00
Авто

Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 00:26
Экономика

Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии производства «Оргхим» в Малайзии.
КП - Нижний Новгород 06:46
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Политика

Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

Против строительства газопровода выступает Украина, которая хочет сохранить транзит российского газа, а также Польша, страны Балтии и США.
Lenta.ru 07:37
Политика

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество

На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября

Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Российская газета 02:57
Политика

Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное