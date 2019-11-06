с чего всё началось

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Финансы Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Политика Сенцов отказывался от общения с украинцами в российской тюрьме Zuma / TASS Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не уважает украинцев, которые приезжают на заработки в Россию.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Общество Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Общество Комитет солдатских матерей снял с должности председателя Салиховскую Комитет солдатских матерей снял с должности своего председателя Флеру Салиховскую после её заявлений об инциденте в Забайкалье, заявил 7 ноября замглавы организации Андрей Курочкин.

Общество Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Политика Макрон заявил, что НАТО «впала в кому» Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.

Политика Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общество Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО Государственная дума приняла в первом чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», который обязывать предустанавливать на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российские программные приложения.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.

Общество Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Авто Российский авторынок в октябре просел на 5% В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.

Хоккей Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Здоровье Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.