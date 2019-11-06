Общество

ТАССТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
 правовой информации.
News.ruвчера в 10:50

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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Российская газетавчера в 11:00

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

ТАССвчера в 10:17

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

РИА Новостивчера в 06:34

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

Известиявчера в 07:27

Правительство утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Взгляд.рувчера в 06:59

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

РЕН ТВвчера в 06:57

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Lenta.ruвчера в 08:54
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Газета.Ru вчера в 23:52
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Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
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Lenta.ru 01:29
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Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний

Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
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МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву

В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
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Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

BFM.ru 02:35
Политика

Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

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Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
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Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
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Глава «Википедии» испугался блокировки после слов Путина

В «Википедии» с тревогой отнеслись к предложению президента РФ Владимира Путина заменить ресурс на Большую российскую энциклопедию (БРЭ).
URA.Ru 05 ноября в 14:22
Экономика

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РБК вчера в 22:04
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Стали известны цены монструозных процессоров Ryzen Threadripper 3000

Пока компания AMD готовится представить новые CPU Ryzen Threadripper, мы уже смогли оценить системные платы для этих процессоров.
iXBT.com 03:09
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Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
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Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента.
РИА Новости 02:29
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Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
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Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
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В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Vivo представила новый смартфон Vivo Y19

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BFM.ru вчера в 23:10
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Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
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Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
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