Общество

ТАССТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
 правовой информации.
News.ruвчера в 10:50

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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Российская газетавчера в 11:00

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

ТАССвчера в 10:17

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

РИА Новостивчера в 06:34

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

Известиявчера в 07:27

Правительство утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Взгляд.рувчера в 06:59

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

РЕН ТВвчера в 06:57

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Lenta.ruвчера в 08:54
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

REGNUM 01:09
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
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Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
Общество

Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Футбол

Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Политика

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку

Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Wday.ru 06:39
Общество

В России выросло число сторонников смертной казни

Число граждан России, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5% за последние два года, до 49% респондентов.
Национальная служба новостей 03:12
Здоровье

Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября

Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Культура

Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне

Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 06:21
Политика

Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи

РБК 07:56
Политика

Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского

RT на русском 05:33
Спорт

«Зенит» стал официальным партнером PES 2020

Официальный Twitter футбольного симулятора PES сообщает, что «Зенит» стал партнером игры.
Спорт-Экспресс 05:42
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
Общество

Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов

Разработанный Минстроем России проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов.
Интерфакс 05:08
Происшествия

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство.
ФАН вчера в 17:22
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Экономика

Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»

Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
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Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
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Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ

Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 06:01
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