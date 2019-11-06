Общество
ТАСССемьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке
О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ruвчера в 10:50
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами
Российская газетавчера в 11:00
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Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
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Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
The GEEK вчера в 06:48
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
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В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
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Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
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В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Политика
Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»
Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку
Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Wday.ru 06:39
Общество
В России выросло число сторонников смертной казни
Число граждан России, выступающих за возвращение смертной казни, выросло на 5% за последние два года, до 49% респондентов.
Национальная служба новостей 03:12
Здоровье
Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября
Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
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Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Спорт
«Зенит» стал официальным партнером PES 2020
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Спорт-Экспресс 05:42
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Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
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Минстрой опроверг повышение взносов на капремонт жилых домов
Разработанный Минстроем России проект поправок в Жилищный кодекс и закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" не предусматривает увеличения взносов на капремонт жилых домов.
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Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие
Неизвестный мотоциклист в Киеве подъехал к автомобилю на Житомирской трассе и бросил на крышу взрывное устройство.
ФАН вчера в 17:22
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
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Lenta.ru 05:46
Экономика
Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
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Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
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Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 06:01