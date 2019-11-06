с чего всё началось

О льготной ипотеке Программа о предоставлении ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина.

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

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Здоровье Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".

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