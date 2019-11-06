с чего всё началось

Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами. Об этом сообщает РИА "Новости". Ипотеку на льготных условиях смогут получить граждане, имеющие ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года.

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

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