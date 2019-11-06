Общество
РЕН ТВСемьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях
Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами. Об этом сообщает РИА "Новости". Ипотеку на льготных условиях смогут получить граждане, имеющие ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года.
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с чего всё началось
Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.News.ruвчера в 10:50
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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами
Российская газетавчера в 11:00
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Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
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Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
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Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
Общество
Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных
Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
Экономика
"О доходах можно забыть!" Бизнес Екатеринбурга надеется на поддержку гордумы
Как сообщил "Уралинформбюро" собственник международного делового центра "Микрон", зампредседателя Координационного совета предпринимательских объединений Свердловской области Борис Зырянов, представители бизнеса 7 ноября встретились с думцами.
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Происшествия
СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама
Голландские средства массовой информации сообщают, что в аэропорту «Схипхол» возможно был захвачен самолет.
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Технологии
Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора
Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.
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Видеоигры не увеличивают уровень насилия
Автор статьи Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.