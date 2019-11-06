Общество

РЕН ТВРЕН ТВСемьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами. Об этом сообщает РИА "Новости". Ипотеку на льготных условиях смогут получить граждане, имеющие ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года.
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Постановление правительства с соответствующими правками в правила возмещения недополученных банками доходов, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале
 правовой информации.
News.ruвчера в 10:50

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Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Российская газетавчера в 11:00

Семьи с детьми-инвалидами получат льготы по ипотеке

ТАССвчера в 10:17

Семьи с детьми-инвалидами смогут получить ипотеку на льготных условиях

РЕН ТВвчера в 06:57

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

Известиявчера в 07:27

Правительство утвердило льготы по ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Взгляд.рувчера в 06:59

В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами

Lenta.ruвчера в 08:54

Правительство распространило льготы по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами

РИА Новостивчера в 06:34
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Известия 03:45
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ЗакC.Ру 04:28
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Lenta.ru вчера в 17:47
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Российская газета 02:00
Происшествия

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Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace получил ОТТС в России

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Общество

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Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
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Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

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Вести.Ru 04:10
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Счетная палата предупредила о сокращении населения России

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Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
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Экономика

Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки

Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
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Средний класс оказался самым закредитованным в России

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BFM.ru 01:08
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

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Газета.Ru вчера в 12:41
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

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RT на русском 03:39
Общество

Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных

Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
Экономика

"О доходах можно забыть!" Бизнес Екатеринбурга надеется на поддержку гордумы

Как сообщил "Уралинформбюро" собственник международного делового центра "Микрон", зампредседателя Координационного совета предпринимательских объединений Свердловской области Борис Зырянов, представители бизнеса 7 ноября встретились с думцами.
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Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
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СМИ стало известно о возможном захвате самолета в аэропорту Амстердама

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Армия и оружие

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В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
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Технологии

Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора

Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.
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Наука

Видеоигры не увеличивают уровень насилия

Автор статьи Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.
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