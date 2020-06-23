Владимир Путин распорядился выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле. Фото Виктора Бобыря Об этом он сообщил в видеообращении к россиянам 23 июня.

Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

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