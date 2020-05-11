Коронавирус
РБКСемьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
В связи с эпидемией коронавируса российские семьи с детьми в возрасте до трех лет получат за апрель, май и июнь дополнительные ежемесячные выплаты. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Размер выплаты составит 5 тыс. руб.
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Все должны знать свои права, а органы власти их обеспечить. Прежде всего, идет речь о семьях с детьми. Если семья лишается привычного дохода, то семья лишается многого. Уже предусмотрены дополнительные выплаты тем, кто имеет право на маткапитал, в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей с 15 апреля.
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