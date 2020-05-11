Коронавирус

Взгляд-инфоВзгляд-инфоПрезидент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми

Путин предложил в два раза увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет - до 6751 рубля для безработных родителей. Также было предложено назначить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
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Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей

Комсомольская правда14:50

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

РБК10:36

Допвыплаты на детей до трех лет смогут получить почти 1,7 миллиона семей

РИА Новости12:31

Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Известия12:21

Новые «детские» выплаты смогут получить 1,7 млн российских семей

URA.Ru13:28

Путин заявил о ежемесячной допвыплате для детей до трех лет

Москва 2410:13

Пять главных выводов, к которым коронавирус привёл россиян

News.ru05:49
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Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
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Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru 21:15
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
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Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
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Общество

В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется

За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
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Футбол

Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции

Игроки «ПСЖ» получат специальные подарки за победу в чемпионате Франции.
Матч ТВ 19:52
Общество

В Самарской области выборочно вводятся послабления режима самоизоляции

Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара 15:10
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Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец 09:38
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Здоровье

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
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Шоу-бизнес

Тремя подбородками шокировала поклонников Анна Семенович

Live24 04:59
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Футбол

Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана

Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»

66-летняя Любовь Успенская сообщила, что отвлечься от грустных мыслей ей помогает реалити-шоу «ДОМ-2».
StarHit.ru 23:00
Происшествия

Первый зараженный коронавирусом умер в Забайкалье

В Забайкальском крае произошел первый случай гибели человека с коронавирусом, сообщила на оперативном совещании 12 мая вице-премьер правительства региона Аягма Ванчикова.
Московский Комсомолец Чита 23:10
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
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Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
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Авто

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на исследование, проведенное сервисом CarMoney в 68 регионах РФ, в апреле почти четверть (24%) займов под залог автомобиля были взяты в России в период с марта по апрель для погашения иных кредитов и долгов, притом что годом ранее данный показатель составлял всего 2%.
SpeedMe 23:04
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.
Мой Брянск 06:21
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Общество

Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
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Армия и оружие

Вьетнам: российским С-400 стоит опасатьcя ударов F-35

Avia.pro вчера в 23:21
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Общество

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия 15:00
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Общество

Путин установил доплату для медработников на три месяца

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату медработникам с 15 апреля на три месяца.
News.ru 09:35
Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
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Общество

Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется

В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
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Наука

Почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом

Помимо явных отличай между мужским организмом и женским, есть еще одно, обнаруженное исследователями Европейского общества кардиологов (ESC).
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Авто

В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
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Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

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