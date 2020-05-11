Коронавирус
Взгляд-инфоПрезидент назначил дополнительные выплаты семьям с детьми
Путин предложил в два раза увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет - до 6751 рубля для безработных родителей. Также было предложено назначить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
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