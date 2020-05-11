Общество
РИА НовостиСемьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты
Размер выплаты составит пять тысяч рублей. Ее получат лица, имеющие право на другие доплаты в рамках закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Единоразовые выплаты на детей в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Комсомольская правда10:48
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Общество
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ТАСС 15:06
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WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
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В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений
Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
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Уникальные учения российских вооруженных сил в Арктике с высадкой воздушного десанта с высоты 10 км на Землю Франца-Иосифа вызвали интерес и озабоченность канадских экспертов.
Экономика сегодня 13:31
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Путин объявил о новых выплатах на детей
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Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5%
Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
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Политика
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина
Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
Общество
Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:19
Музыка
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран
Клип на песню «Hypnodancer» группы Little Big, вышедший 8 мая, стал лидером на YouTube сразу в 26 странах, сообщила группа в официальном Instagram-аккаунте.
Sibnet Новости 00:52
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Эксперт объяснил причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите
Эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ».
News.ru вчера в 10:42
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости 16:16
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
О похолодании в европейской части России предупредил Гидрометцентр
С 12 мая в европейской части России ожидается резкое похолодание, заявил в интервью РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Live24 02:45
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки
В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
Live24 05:32
Общество
Путин ввел доплаты работникам социальных учреждений на три месяца
Работники социальных учреждений, включая врачей, младший медицинский и технический персонал, получат специальные федеральные доплаты на три месяца.
Татар-информ 09:42
Общество
Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог
Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 16:04
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Происшествия
150 человек устроили вечеринку в Зеленограде
Около 150 человек устроили импровизированную вечеринку возле торгового центра в Зеленограде.
Известия 06:07
Здоровье
Тесты на коронавирус могут ошибаться на всех стадиях болезни
По словам Анчи Барановой, профессора школы системной биологии GMU (США), доктора биологических наук, даже в случае отсутствия симптомов, на первой стадии идёт размножение вируса, а его носитель является разносчиком инфекции.
Областная Рязанская Газета 07:16
Общество
Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04