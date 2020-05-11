Размер выплаты составит пять тысяч рублей. Ее получат лица, имеющие право на другие доплаты в рамках закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты

Общество В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. 4

Экономика WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla. 8

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 141

Общество В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей. 2K

Общество В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе. 4

Армия и оружие Канадские эксперты признались в непонимании мотивов действий России в Арктике Уникальные учения российских вооруженных сил в Арктике с высадкой воздушного десанта с высоты 10 км на Землю Франца-Иосифа вызвали интерес и озабоченность канадских экспертов.

Политика Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика. 41

Экономика В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5% Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. 329

Здоровье Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом. 17

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 70

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 326

Общество О похолодании в европейской части России предупредил Гидрометцентр С 12 мая в европейской части России ожидается резкое похолодание, заявил в интервью РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 283

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 7

Общество Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования. 10