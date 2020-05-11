Общество

РИА НовостиРИА НовостиСемьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты

Размер выплаты составит пять тысяч рублей. Ее получат лица, имеющие право на другие доплаты в рамках закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

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В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

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Новые «детские» выплаты смогут получить 1,7 млн российских семей

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Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты

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Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

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Путин заявил о ежемесячной допвыплате для детей до трех лет

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Общество

В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям

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Газета.Ru 09:25
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Общество

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Космос

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

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Канадские эксперты признались в непонимании мотивов действий России в Арктике

Уникальные учения российских вооруженных сил в Арктике с высадкой воздушного десанта с высоты 10 км на Землю Франца-Иосифа вызвали интерес и озабоченность канадских экспертов.
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Общество

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Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
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Экономика

В Центробанке допустили снижение ключевой ставки до 4,5%

Напомним, что на заседании 24 апреля в Центробанке прииняли решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
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Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина

Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
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Общество

Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
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Новый клип Little Big попал в тренды YouTube 26 стран

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Здоровье

Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Общество

Эксперт объяснил причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите

Эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ».
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

РИА Новости 16:16
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
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Общество

О похолодании в европейской части России предупредил Гидрометцентр

С 12 мая в европейской части России ожидается резкое похолодание, заявил в интервью РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
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Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки

В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
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Путин ввел доплаты работникам социальных учреждений на три месяца

Работники социальных учреждений, включая врачей, младший медицинский и технический персонал, получат специальные федеральные доплаты на три месяца.
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Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог

Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
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На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
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Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
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150 человек устроили вечеринку в Зеленограде

Около 150 человек устроили импровизированную вечеринку возле торгового центра в Зеленограде.
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Тесты на коронавирус могут ошибаться на всех стадиях болезни

По словам Анчи Барановой, профессора школы системной биологии GMU (США), доктора биологических наук, даже в случае отсутствия симптомов, на первой стадии идёт размножение вируса, а его носитель является разносчиком инфекции.
Областная Рязанская Газета 07:16
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Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
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