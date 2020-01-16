Экономика
ВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.РБК05:12
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Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара»-2020 в зачете грузовиков
Экипаж Андрея Каргинова из российской команды «Камаз-мастер» выиграл 11-й этап ралли-марафона «Дакар»-2020 в зачете грузовиков.
Биатлон
Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил работу Дмитрия Губерниева, комментировавшего женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии
Происшествия
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки.
Политика
Однопартиец Меркель призвал отменить санкции против России
В сентябре 2019 года Кречмер заявил, что подавляющее большинство немцев желает хороших отношений с Россией.
Политика
Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Авто
Новый Toyota Mirai на водородных элементах показали в Европе
По предварительным данным, продажи второго поколения водородного седана начнутся в конце текущего года.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Кино
Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Политика
Путин назначил Медведева в Совет безопасности
Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за работу
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Происшествия
Подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой на Алтае
Мужчина, подозреваемый в пропаже девушки и подростка на Алтае, свел счеты с жизнью в отделе полиции.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Хоккей
Тренер «Адмирала» Светлов: Желдаков выбыл из строя на месяц
Защитник "Адмирала" Григорий Желдаков сломал палец и пропустит не менее месяца, вратарь команды Юхо Олкинуора еще семь-десять дней проведет в гипсе, заявил главный тренер хоккейного клуба из Владивостока Сергей Светлов.
Происшествия
Воспитанницы российского приюта пожаловались на домогательства учителя
Издание «Казанский репортер» сообщило, что мать одной из девочек потребовала возбудить уголовное дело после того, как дочь пожаловалась ей на домогательства, однако при этом воспитанница упоминала учителя труда.