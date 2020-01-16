Экономика

ВедомостиВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования
, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.
РБК05:12

Подробнее о событии

Самыми закредитованными россиянами оказались матери-одиночки

Дождь07:38

Аналитики определили самых закредитованных россиян

РБК05:12

Аналитики составили портрет российского заемщика

Известия05:24

Трети россиян с кредитами не хватило денег на еду

Lenta.ru06:17

Кредитными продуктами пользуется каждый третий житель РФ

REGNUM04:15

Не хватает денег даже на продукты. Минфин узнал самые закредитованные категории населения

Фонтанка.Ру02:51

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Ведомости02:08
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Происшествия

В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Российская газета 08:00
Политика

«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Взгляд.ру 07:22
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Политика

Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин.
Замана 01:02
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Lenta.ru 06:35
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве

Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Известия вчера в 21:32
Политика

Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость

"Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", — добавил он.
РИА Новости 07:12
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
РИА Новости 07:26
Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
Piter.tv вчера в 07:27
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы США «сдержать Россию» по примеру Ирана

Ранее Помпео заявил о том, что операция по устранению иранского генерала Касема Сулеймани является частью «американской стратегии сдерживания», под которую попадают также Россия и Китай.
ГЛАС.RU 02:23
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО

Российская газета 07:26
Происшествия

Умер один из моряков, задержанных в Кабо-Верде

Умер один из моряков, задержанных у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков.
Комсомольская правда 07:22
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

Газета.Ru 06:14
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Кино

Мединский назвал успехи российского кино фантастическими

О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Красная весна 06:52
Общество

Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

ТК Звезда 03:47
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Армия и оружие

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
РИА Новости 04:59
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Технологии

Петербургская компания Modum Lab выиграла грант на разработку образовательной платформы для российских школ

Петербургский VR/AR-разработчик Modum Lab создаст платформу для российского школьного образования с VR/AR и 3D-технологиями.
АБН 06:38
Хоккей

«Авангард» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 07:04
Общество

Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Ведомости 07:04
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия

На трассе под Саратовом погибли четыре человека

В аварии скончался водитель «Волги». Также на месте погибли три человека из минивэна, еще трое были госпитализированы.
КП - Саратов 01:11
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