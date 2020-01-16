Экономика
ВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.РБК05:12
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Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Политика
Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии
Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Здоровье
Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет
Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая текущего года.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Мишустин сообщил, что нужно сделать для запуска нового инвестиционного цикла
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что для решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач по повышению доходов граждан, нужно в первую очередь работать над запуском нового инвестиционного цикла.
Политика
Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах
Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Общество
Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире
Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Общество
Юрий Находкин получил паспорт Мальты
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Особо жесткие требования, считает Путин, должны предъявляться к кандидатам на президентский пост — тот, кто претендует на высшую должность, обязан не только проживать в России на протяжении четверти века, но и не иметь иностранного гражданства даже в прошлом.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Космос
В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»
Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Армия и оружие
Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Азовском море
Напомним, что ранее корреспондент Андрей Клименко заявил, что усиление мер безопасности в акватории Азовского моря и судоходства в Керченском проливе представляют собой тренировку перед полной блокадой Украины.
Общество
В Японии выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Предполагается, что причиной вспышки пневмонии стал новый вид коронавируса.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.