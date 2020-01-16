Экономика

ВедомостиВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования
, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.
РБК05:12

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Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Ведомости02:08

Аналитики определили самых закредитованных россиян

РБК05:12

Не хватает денег даже на продукты. Минфин узнал самые закредитованные категории населения

Фонтанка.Ру02:51

Коллекторы назвали самых добросовестных заемщиков

Известия05:40

Кредитными продуктами пользуется каждый третий житель РФ

REGNUM04:15

Трети россиян с кредитами не хватило денег на еду

Lenta.ru06:17

Названы самые закредитованные категории населения

АБН03:44
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Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Политика

Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров

Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
REGNUM 06:25
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Политика

Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии

Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.
Московский Комсомолец 05:21
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Здоровье

Россияне сократили потребление алкоголя в два раза за 10 лет

Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза.
Pravda.Ru 05:46
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая текущего года.
Lenta.ru 05:22
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 06:21
Политика

Мишустин сообщил, что нужно сделать для запуска нового инвестиционного цикла

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что для решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач по повышению доходов граждан, нужно в первую очередь работать над запуском нового инвестиционного цикла.
Московский Комсомолец 06:27
Политика

Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
Вести.Ru 06:20
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Известия 06:14
Политика

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
RT на русском 03:23
Общество

Умер контрразведчик Иван Устинов

Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Известия 06:18
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

РБК 00:00
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

ToDay News Ufa вчера в 22:05
Общество

Юрий Находкин получил паспорт Мальты

Русский Запад вчера в 08:40
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Особо жесткие требования, считает Путин, должны предъявляться к кандидатам на президентский пост — тот, кто претендует на высшую должность, обязан не только проживать в России на протяжении четверти века, но и не иметь иностранного гражданства даже в прошлом.
Экспресс газета вчера в 07:21
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Космос

В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»

Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру 05:38
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что негативно относится к инициативе депутатов о списании долгов россиян по кредитам.
РБК 06:34
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию

Коммерсантъ 06:18
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta вчера в 09:08
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Армия и оружие

Россия отреагирует на усиление позиций НАТО в Азовском море

Напомним, что ранее корреспондент Андрей Клименко заявил, что усиление мер безопасности в акватории Азовского моря и судоходства в Керченском проливе представляют собой тренировку перед полной блокадой Украины.
ГЛАС.RU 14 января в 13:44
Общество

В Японии выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

Предполагается, что причиной вспышки пневмонии стал новый вид коронавируса.
RuNews24.ru 02:26
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
VSE42.RU 14 января в 22:11
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