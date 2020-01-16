с чего всё началось

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Политика Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Политика Бывший куратор Украины в Кремле решил создать партию в Абхазии Инал Ардзинба, ранее занимавший пост начальника департамента Управления Президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а ныне глава Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, принял решение создать новую партию в Абхазии, передает РБК со ссылкой на политика.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

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Политика Мишустин сообщил, что нужно сделать для запуска нового инвестиционного цикла Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что для решения поставленных президентом Владимиром Путиным задач по повышению доходов граждан, нужно в первую очередь работать над запуском нового инвестиционного цикла.

Общество Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.

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Происшествия Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.

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Здоровье В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.