с чего всё началось

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Происшествия Во время съемок «Дома-2» умер оператор На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Здоровье Глава соцзащиты объяснила выплаты воронежским матерям до 28 лет Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева назвала региональные выплаты женщинам до 28 лет за рождение второго ребенка дополнительной мерой поддержки молодых семей.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Политика Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Общество Умер контрразведчик Иван Устинов Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.