Экономика
ВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.РБК05:12
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Происшествия
В Иркутской области во время пожара погибли двое детей
В Иркутской области двое детей погибли, один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в поселке.
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Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
Мишустин заявил о кардинальных переменах в правительстве
Ранее Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве на встрече с представителями «Единой России».
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
Здоровье
Роспотребнадзор дал действенные советы по профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор дал жителям России рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.
Здоровье
Глава соцзащиты объяснила выплаты воронежским матерям до 28 лет
Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева назвала региональные выплаты женщинам до 28 лет за рождение второго ребенка дополнительной мерой поддержки молодых семей.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Политика
Минх оговорился и предложил Мишустина на пост спикера Госдумы
Полпред президента в Госдуме Гарри Минх предложил Михаила Мишустина на пост Председателя Госдумы.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких войск в Ливию
Турция начнет отправлять своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Премьер Украины отреагировал на публикацию его критики Зеленского
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписи его совещания, на котором он назвал себя профаном в экономике и критиковал президента Владимира Зеленского.
Спорт
Monster Hunter: World обновила рекорд продаж среди игр Capcom
Продажи Monster Hunter: World превысили 15 млн копий — это первая игра Capcom, добившаяся такого результата.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Политика
Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Генерал-лейтенант Иван Устинов умер на 101-м году жизни. Об этом 16 января сообщил телеканал «Звезда».
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Общество
Нетаньяху и Путин обсудили дело Наамы Иссахар
Президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и дело осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.