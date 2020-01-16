с чего всё началось

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

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Происшествия ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.

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Технологии Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение.

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Политика Мишустин назвал задачи нового правительства Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.