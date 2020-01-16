Экономика

ВедомостиВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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с чего всё началось
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, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.
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