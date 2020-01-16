Экономика
ВедомостиСемьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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с чего всё началось
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка.РБКвчера в 05:12
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Не хватает денег даже на продукты. Минфин узнал самые закредитованные категории населения
Фонтанка.Рувчера в 02:51
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 17 января 2020 года, напоминает АСВ.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Шоу-бизнес
Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали
На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Наука
Впервые создали робота из живых клеток
Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Как напоминают в Центре цифровой экспертизы Роскачества, способов воровства денег через банкоматы масса.
Музыка
Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса
Гаджеты
В Google Play найдены приложения, разряжающие смартфон
Установлены не менее 17 приложений Google Play, которые быстро разряжают смартфоны.
Политика
Михаил Мишустин стал новым премьер-министром
Кандидатуру Мишустина предложил президент после того, как 15 января Дмитрий Медведев заявил об отставке всего правительства.
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Технологии
Delivery Club введет возможность поощрить курьеров
Delivery Club введет возможность поощрить курьеров Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Футбол
Футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами
Согласно новым правилам «лимита на легионеров», со следующего сезона в РПЛ каждая команда на матч может заявить в РПЛ не более восьми легионеров, в ФНЛ - не более четырех.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Гаджеты
Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060
Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Кино
HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году
Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, где и когда был зачат Ратмир
Анастасия Решетова активно делится впечатлениями о материнстве и рассказывает о жизни своего сына.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
Шоу-бизнес
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.