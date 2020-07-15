Минфин РФ обнародовал официальное сообщение о выплате семьям с детьми выделенных средств в порядке антикоронавирусной помощи. По данным ведомства, на начало июля было выплачено более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств. Все деньги поступили на счета граждан.

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

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