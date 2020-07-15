Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСемьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Минфин РФ обнародовал официальное сообщение о выплате семьям с детьми выделенных средств в порядке антикоронавирусной помощи. По данным ведомства, на начало июля было выплачено более 555 млрд рублей, или 99% выделенных на это средств. Все деньги поступили на счета граждан.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки

Газета.Ru04:22

Минфин направил семьям 555 миллиардов рублей нефтедоходов

Вести.Ru04:13

Семьи с детьми уже получили более 555 млрд руб. дополнительной соцподдержки

ТАСС03:34

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

Российская газета04:00

Минфин отчитался о выплатах на детей

Известия03:51

Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми

Взгляд.ру04:03

Минфин перевел 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

ПРАЙМ03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
39
Игры

Death Stranding стала доступна на PC

The GEEK 04:21
24
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
293
Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
58
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
16
Политика

Президент Ирана рассказал о второй волне распространения коронавируса

«С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна (распространения коронавируса)», — заявил глава государства.
REGNUM 04:40
Экономика

Готов список компаний для проведения плановых трудовых проверок на 2021 год

На сайте Роструда опубликован список компаний, к которым, вероятнее всего, в 2021 году придет с проверкой трудовая инспекция.
Бухгалтерия.ру 02:54
Общество

Московского депутата Галямину оштрафовали за пикет в поддержку Азара

Московский Комсомолец 04:52
1
Политика

В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа

Общественная палата (ОП) Абхазии официально поприветствовала снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа.
Lenta.ru 02:01
197
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
324
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
76
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
23
Общество

В лондонском метро стерли граффити знаменитого художника Бэнкси

В комментарий к видео в Инстаграме художник призвал использовать средства защиты для борьбы с распространением эпидемии.
Эхо Москвы 04:33
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
140
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
375
Здоровье

«Обещали 100 тысяч рублей»: добровольцы рассказали о тестировании вакцины от COVID-19

Сами добровольцы поделились тем, как чувствовали себя во время испытаний вакцины.
Нижний Новгород on-line 04:15
Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

Dota2.ru вчера в 19:09
Футбол

Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал об амбициях чеченского клуба перед матчем с московским "Спартаком" в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:53
Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
165
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
73
Происшествия

На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»

Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
5
Происшествия

В Чехии столкнулись два поезда, пострадали до 60 человек

МИР 24 вчера в 21:34
10
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
4,7K
Футбол

Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта между её мужем и президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат вчера в 12:22
Футбол

В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Общество

Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работа по созданию вакцины ведётся в соответствии с графиком.
RT на русском 04:10
13
Армия и оружие

Трое украинских военных погибли на минном поле под Горловкой

Общественная служба новостей вчера в 11:57
48
Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Космос

Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос

Политика Сегодня вчера в 20:29
1
Здоровье

263 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

На 15 июля в Свердловской области у 16 635 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:48
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное