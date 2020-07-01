Общество

Амурская правдаАмурская правдаСемьи с детьми получили вторую десятитысячную выплату

Выплаты размером 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет Пенсионный фонд России производил с апреля по июнь. Вторичную 10-тысячную выплату получат свыше 150 тысяч семей.
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Семьи с детьми получили вторую десятитысячную выплату

Амурская правдавчера в 21:43

Выплаты на 4 млрд руб получили саратовские семьи с детьми

SM Newsвчера в 02:48
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
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Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
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Политика

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
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Политика

МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Экономика

Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июля

Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
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Армия и оружие

В России стартовало серийное производство автомата А-545

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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
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Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
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Армия и оружие

В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия

Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
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Общество

В России с 1 июля подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля 2020 года увеличение платы за услуги ЖКХ для разных регионов составит в среднем 4% - от 2,4% до 6,5%, пишет Российская газета .
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Здоровье

Препарат от коронавируса поставят в чувашские больницы

Первую партию лекарства ожидают в медучреждениях в ближайшее время В ближайшее время в больницы Чувашии поставят "Фавипиравир", использующийся для лечения больных коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
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Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

По последним данным, Россия увеличила инвестиции в госдолг США на 80 процентов до 6,85 миллиарда долларов.
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Происшествия

Проверка не подтвердила угрозу взрыва в ТРЦ в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывоопасных предметов в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в центре Екатеринбурга после сообщения о минировании.
ТАСС 08:35
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Футбол

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с 18-летним вингером Букайо Сака

Лондонский "Арсенал" подписал новый долгосрочный контракт с английским футболистом Букайо Сака, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 08:32
Политика

NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 29 июня в 03:57
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
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Политика

Владимир Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию

Президент обратится к населению страны перед завершением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Политика

Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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