Семьям с детьми до трех лет, которые не имеют права на материнский капитал, получают выплаты в 5 тысяч рублей. По словам Бориса Трофимова, 1 июня в Алтайском крае получили выплаты более 70 процентов семей от их прогнозного количества.

Семьи с детьми в Алтайском крае начали получать президентские выплаты

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