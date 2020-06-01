Общество
Катунь 24Семьи с детьми в Алтайском крае начали получать президентские выплаты
Семьям с детьми до трех лет, которые не имеют права на материнский капитал, получают выплаты в 5 тысяч рублей. По словам Бориса Трофимова, 1 июня в Алтайском крае получили выплаты более 70 процентов семей от их прогнозного количества.
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Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Заведующий отделением ортопедии и травматологии в Алтайском краевом клиническом центре охраны детства и материнства Арсен Осипов записал видеообращение к своим коллегам-медикам.
Live24 10:49
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета вчера в 10:00
Общество
В Пензенской области объявлен первый этап снятия ограничений
В Пензенской области с 1 июня осуществляется переход на первый этап снятия ограничений.
Пенза-Обзор 08:29
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.
MobiDevices 05:42
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Музыка
Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»
Первый канал 1 июля начинает кастинги новых сезонов вокальных шоу "Голос" и "Голос 60+", сообщает пресс-служба телеканала.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Политика
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Деловое.ТВ 06:34
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В Краснодарском крае выявили еще 80 заболевших коронавирусом
В Краснодарском крае выявлено еще 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 3824.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 04:01
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Здоровье
Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом
В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Политика
Лавров обсудил Сирию и Ливию с генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Сирии и Ливии.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
Со 2 июня на Вологодчине запускают в работу предприятия «первой волны»
О новом этапе снятия карантинных ограничений глава региона Олег Кувшинников заявил сегодня на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Вологда.рф 10:46
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19