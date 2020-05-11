Коронавирус

Бел.РуБел.РуСемьи с детьми в России получат новые выплаты

На детей в возрасте до трёх лет полагается 5000 рублей ежемесячно, родители детей в возрасте от трёх до 15 лет получат 10 тыс. рублей разово. При этом президент подчеркнул, что ежемесячные выплаты семьи получат не только за май и июнь, но и за апрель, то есть задним числом.
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Владимир Путин
Все должны знать свои права, а органы власти их обеспечить. Прежде всего, идет речь о семьях с детьми. Если семья лишается привычного дохода, то семья лишается многого. Уже предусмотрены дополнительные выплаты тем, кто имеет право на маткапитал, в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей с 15 апреля.
— Владимир ПутинВзгляд-инфо 09:53

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