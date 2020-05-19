Общество

РЕН ТВРЕН ТВСемьи с детьми за 3 месяца получат 100 тысяч рублей господдержки

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Меры поддержки в период коронавируса постоянно дополняются - так, в течении трех месяцев суммарно одна семья с двумя детьми получит 100 тысяч рублей. Такая сумма выходит при сложении всех пособий и выплат, которые им положены.
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Семьи с детьми за 3 месяца получат 100 тысяч рублей господдержки

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Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей

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