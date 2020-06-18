Происшествия

ИзвестияИзвестияСемилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии

Семилетний мальчик погиб от ударa молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского заливa. Об этом сообщает ТАСС сo ссылкой на источник в экстренныx службаx. По словам собеседникa агентствa, ЧП произошло у ресторанa в Петродворцовом районe городa околo 20:00 мск.
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В Петербурге на Финском заливе от удара молнии погиб ребенок

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«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры с «Ростовом»

Футбольный клуб "Сочи" проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
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«Реал» разгромил «Валенсию» в матче 29-го тура чемпионата Испании

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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова

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Общество

В польском замке обнаружили нацистский тайник

В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru 17:00
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Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
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Путин высказался о роли Сталина

Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда 16:30
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В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
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Космос

Яркие пятна Титана могли быть озерами

Примерно 20 лет назад исследователи, изучавшие спутник Сатурна Титан, обнаружили на его поверхности яркие пятна.
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос

Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
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Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

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Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой

Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
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Врач рассказала о способе определить рак по запаху

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Энергетика

Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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Ожидается, что новый Rezvani Hercules 6x6 будет базироваться на внедорожнике Jeep Wrangler JL, как и ранее представленный Tank X, так что можно сказать, что перед нами практически тот же Wrangler, только с грузовой платформой и шестью ведущими колесами.
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По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше.
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Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
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