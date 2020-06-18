Происшествия
ИзвестияСемилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от ударa молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского заливa. Об этом сообщает ТАСС сo ссылкой на источник в экстренныx службаx. По словам собеседникa агентствa, ЧП произошло у ресторанa в Петродворцовом районe городa околo 20:00 мск.
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Футбол
«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры с «Ростовом»
Футбольный клуб "Сочи" проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
Газета.Ru 17:18
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Происшествия
Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
RT на русском 18:19
Общество
В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru 17:00
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Политика
Путин высказался о роли Сталина
Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
ТК Звезда 16:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Космос
Яркие пятна Титана могли быть озерами
Примерно 20 лет назад исследователи, изучавшие спутник Сатурна Титан, обнаружили на его поверхности яркие пятна.
Популярная механика 08:39
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Политика
Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос
Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
ИжевскИнфо.РУ 06:39
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Транспорт
Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности.
РБК 16:12
Общество
В столичных МФЦ отменили предварительную запись
В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности.
Интерфакс 09:31
Авто
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
По мнению Игоря Моржаретто, в целом стоимость автомобилей в РФ неизменно будет повышаться, что вполне логично, ведь рост доллара за последние месяцы составил около 15%.
Новые автомобили 11:27
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Известия 16:56
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
Авто
Rezvani представил тизер для «чудовищного» пикапа Hercules 6x6
Ожидается, что новый Rezvani Hercules 6x6 будет базироваться на внедорожнике Jeep Wrangler JL, как и ранее представленный Tank X, так что можно сказать, что перед нами практически тот же Wrangler, только с грузовой платформой и шестью ведущими колесами.
CarsWeek.ru вчера в 03:32
Киберспорт
Осенью Apex Legends выйдет в Steam и на Nintendo Switch — между всеми платформами будет кроссплей
Осенью в Apex Legends появится кроссплей между всеми платформами, где будет доступен шутер, а именно — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 19:22
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe вчера в 09:51
Футбол
Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше.
Спорт-Экспресс 15:25
Футбол
Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31