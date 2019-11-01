Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuСемин: «Локомотив» имеет кадровые проблемы перед матчем с «Байером»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин накануне матча пятого тура Лиги чемпионов против немецкого "Байера" признался, что клуб испытывает проблемы с составом. Основной причиной потерь наставник "железнодорожников" назвал травмы футболистов.
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Юрий Сёмин рассказал о травмах в «Локомотиве»

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Юрий Семин: У «Локомотива» есть проблемы с травмами основных игроков

Советский спорт04:27

Нужна ли стадиону «Локомотив» реконструкция? Отвечает Семин

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Юрий Семин: «Состав на „Байер“ еще не определен. Все решится сегодня и завтра»

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Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

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Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
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Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
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