Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.

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Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии

Здоровье Ремонт медучреждений Якутии включат в федеральные программы Минздрав республики работает по включению ремонта зданий медицинских учреждений в федеральные программы, в том числе в проект нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

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Здоровье Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади «Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".