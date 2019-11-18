Футбол
Нева СпортСемин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
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Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров
В Москве и Санкт-Петербурге сформированы наиболее благоприятные условия труда для лиц пенсионного возраста.
Здоровье
Ремонт медучреждений Якутии включат в федеральные программы
Минздрав республики работает по включению ремонта зданий медицинских учреждений в федеральные программы, в том числе в проект нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Политика
У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство
Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Здоровье
Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади
«Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала, что у нее обнаружили две опухоли
По словам девушки, врачи обнаружили у нее две опухоли. Бухарова с юмором отметила, что является живым, но не очень здоровым человеком.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Космос
Астрономы раскрыли тайну луны Сатурна Энцелада
Раскрыта тайна спутника Сатурна — Энцелада.
Общество
Путин сравнил Боливию с Ливией
На прошедшей неделе внимание мировых СМИ было приковано к Латинской Америке. И не только из-за стремительной смены власти в Боливии.
Футбол
«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ
"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Происшествия
Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам
В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского и задержали около 70 человек.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Киберспорт
Nofear покинул Winstrike на странице регистрации DPC
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Армия и оружие
Террористы ИГ атакуют курдских боевиков в Сирии
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Наука
Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Шоу-бизнес