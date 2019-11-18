Футбол

Нева СпортНева СпортСемин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
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