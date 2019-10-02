Мадридский "Атлетико" может стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, считает главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин. "Локомотив" во вторник на своем поле уступил "Атлетико" со счетом 0:2 в рамках второго тура группового этапа.

Семин: думаю, «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

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