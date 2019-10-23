Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСемин: есть разочарование, потому что не довели хорошее дело до конца

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о поражение своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса". Встреча в Турине закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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