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ТАСС СпортТАСС СпортСемин: футболисты «Локомотива» недооценили игроков «Спартака»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что его футболисты недооценили столичный "Спартак". Комментарий Семина приводит пресс-служба "Локомотива".
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