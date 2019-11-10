Футбол
ТАСС СпортСемин назвал серьезной травму футболиста «Локомотива» Крыховяка
Жоау Мариу
|19′
|27′
Кристиан Рамирес
|40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
|41′
|45′+1′
Ари
|45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
|46′
|48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
|52′
Эдер
Федор Смолов
|55′
Владислав Игнатьев
|65′
|65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
|70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|71′
Даниил Куликов
|72′
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|80′
Ари
Даниил Уткин
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
27
Серкейра
31
Рыбус
69
Куликов
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Миранчук
23
Мариу
9
Смолов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил серьезную травму в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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