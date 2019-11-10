Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортСемин назвал серьезной травму футболиста «Локомотива» Крыховяка

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк получил серьезную травму в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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