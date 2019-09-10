Футбол
Газета.RuСемин назвал сроки восстановления травмированных игроков
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
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Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждал о выступлении в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде.
Lenta.ru 00:09
Футбол
Вратарь Кюрасао умер перед игрой с Гаити
Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер в понедельник умер в своем номере отеля, где команда остановилась перед игрой с Гаити.
Sportbox.RU 02:19
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.
РБК 02:20
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Гаджеты
Стоимость всех версий Apple iPhone 11
В китайской социальной сети Weibo за сутки до презентации iPhone 11 всплыло фото с ценами всех версий грядущих «яблочных» смартфонов.
MobiDevices вчера в 16:22
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Авто
Volkswagen презентовал серийный электромобиль ID.3
Компания Volkswagen презентовала электромобиль ID.3, который стал первой серийной машиной с электромотором в истории марки.
Коммерсантъ 03:03
Армия и оружие
Шойгу заявил о риске бегства террористов из Сирии в Африку
Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, которых изгнали из Сирии.
Экономика сегодня вчера в 08:48
Кино
Михалков заявил, что премия «Оскар» не имеет отношения к искусству
Режиссер рассказал об условиях, которые способствуют завоеванию премии.
Мойка78 00:52
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество
В Тюмени срочно выселяют жильцов из опасного дома
В Тюмени в срочном порядке вывезли жильцов из аварийного пятиэтажного дома на ул. Ставропольской, 1. Люди на первых порах будут жить в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областной столицы.
REGNUM 02:19
Общество
Роспотребнадзор оптимизирует санитарные правила и гигиенические нормативы
Работу по модернизации санитарных правил и гигиенических нормативов проводят ученые РАН и практики Роспоторебнадзора, эксперты и представители общественных объединений, бизнес-сообщества.
Псковское агентство информации 02:55