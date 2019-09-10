Футбол

Газета.RuГазета.RuСемин назвал сроки восстановления травмированных игроков

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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
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