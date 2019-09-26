Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение "железнодорожников" в 1/16 финала Кубка России от калининградской "Балтики" в серии послематчевых пенальти.

Семин обвинил в поражении от «Балтики» травмы

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