Футбол

ProstoProSportProstoProSportСемин обвинил в поражении от «Балтики» травмы

Балтика — Локомотив
1 – 1
4 : 1 по пенальти
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
31′
Эдер
Ян Казаев
75′
П
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение "железнодорожников" в 1/16 финала Кубка России от калининградской "Балтики" в серии послематчевых пенальти.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Калининграда. Основан 23 августа 1954 года. В настоящее время выступает в Первенстве ФНЛ. Клуб, по состоянию на конец декабря сезона 2018/2019, является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.
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