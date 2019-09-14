РПЛ

Sports.ruSports.ruСемин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
"Локомотив" победил "Сочи" в матче 9-го тура РПЛ (1:0). Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локо" Юрий Семина во главе московской команды. Он работал в «Локомотиве» с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России

Спорт-Экспрессвчера в 21:30

Сёмин одержал 300-ю победу в РПЛ

Чемпионатвчера в 14:12

Неугомонный. Новый рекорд Палыча

Sportbox.RU04:48

«Сочи» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 14:51

Семин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»

Sports.ruвчера в 14:25

Сёмин одержал 300 побед в чемпионатах России

Евро-футбол.рувчера в 14:31

Победа над «Сочи» стала 300-й для Семина в чемпионатах России

РИА Новостивчера в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
Баскетбол

Сборная Франции завоевала бронзу на Кубке мира по баскетболу

Французская сборная повторила свой результат 2014 года. Тогда в матче за третье место команда обыграла литовцев.
Говорит Москва 06:17
Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме

В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Армия и оружие

Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400

RT на русском 06:33
Политика

Франция осудила атаки на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
RT на русском 07:01
Политика

Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева

Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

РБК 04:52
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Футбол

Кикнадзе: Антон Миранчук точно не сыграет с «Байером»

Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать.
Metaratings 07:02
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Культура

Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша

Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру 13 сентября в 04:49
Происшествия

Под Челябинском четыре человека отравились газом от гниющего картофеля

Четыре человека погибли, отравившись газом, идущим от гнилого картофеля в Челябинской области.
REGNUM 01:31
Футбол

«Оренбург» - «Рубин». Деспотович и Могилевец начнут матч с первых минут

Советский спорт 06:08
Происшествия

Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Финансы

Эксперты назвали точный курс доллара и евро на неделю

За прошлую неделю российский рубль прибавил 2.3% к доллару и 1.7% к евро, несмотря на снижение нефти почти на 2%. Как считает команда аналитиков FxPro, это явное свидетельство того, что нацвалюте удается сосредоточиться на позитивных новостях.
Свободная Пресса вчера в 11:03
Экономика

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 13 сентября в 07:44
Здоровье

Врач назвал главные симптомы рака мозга

Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Происшествия

На Багамах 2,5 тысячи человек пропали без вести после урагана «Дориан»

Экстренные службы Багамских островов составили список людей, пропавших без вести после урагана «Дориан».
МИР 24 12 сентября в 03:41
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США

Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Футбол

Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Лион» — «Зенит»

Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лионом» и российским «Зенитом».
RT на русском 05:46
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное