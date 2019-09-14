РПЛ
Sports.ruСемин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
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Дмитрий Живоглядов
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Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
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Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
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|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
"Локомотив" победил "Сочи" в матче 9-го тура РПЛ (1:0). Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локо" Юрий Семина во главе московской команды. Он работал в «Локомотиве» с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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