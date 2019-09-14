РПЛ

Sports.ruSports.ruСемин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
"Локомотив" победил "Сочи" в матче 9-го тура РПЛ (1:0). Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локо" Юрий Семина во главе московской команды. Он работал в «Локомотиве» с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 и с 2016 года по настоящее время.
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«Локомотив» одержал 300-ю победу в чемпионатах России под руководством Семина

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