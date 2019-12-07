РПЛ
ТК ЗвездаСемин опроверг информацию о своей отставке
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
|42′
Игорь Горбатенко
|48′
|50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
|63′
|65′
Мацей Рыбус
|70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
|73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
|78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
|80′
Горан Чаушич
|83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
|86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
|87′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
10
Кангва
17
Аджоев
27
Ломовицкий
77
Коченков
2
Живоглядов
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
9
Смолов
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Никаких оснований для отставки нет, считает главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. Таким образом он прокомментировал информацию, которая появилась после поражения клуба от тульского «Арсенала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:03, Ашберн
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Политика
Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Происшествия
В Грузии затонуло рыболовецкое судно
Музыка
Лейбл Максима Фадеева представил новых артистов после перезапуска
Российский продюсер, автор и исполнитель песен Максим Фадеев опубликовал в своем профиле в Instagram пост, где рассказал о первом проекте лейбла Malfa после перезапуска.
Политика
«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Происшествия
В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые
Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Общество
Видео с говорящим котом стало вирусным в Сети
Видео с «говорящим» котом по кличке Гамбино набирает популярность в социальных сетях.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Фигурное катание
Американский фигурист побил два мировых рекорда на Гран-при в Турине
Американец Натан Чен победил в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Турине, обновив два мировых рекорда.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Наука
Определен режим питания для похудения
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.