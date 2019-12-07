Никаких оснований для отставки нет, считает главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. Таким образом он прокомментировал информацию, которая появилась после поражения клуба от тульского «Арсенала».

Семин опроверг информацию о своей отставке

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