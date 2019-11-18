Футбол
Vprognoze.ruСемин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрий Семин: «Комитет по этике должен осудить господина Созина из-за слов о Миранчуке»
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Общество
Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России
Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Экономика
Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»
«Дорожная карта» по Новоуренгойскому газохимическому комплексу, которую «Газпром» и «Сибур» подписали в октябре 2019 года в рамках сентябрьского соглашения о сотрудничестве, предполагает диагностические работы, инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для завершения строительства комплекса.
Игры
В Age of Empires IV не будет микротранзакций
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Футбол
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА
18 ноября московский ЦСКА сыграет в товарищеском матче против ростовского СКА.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Марии Кожевниковой приписывают четвертую беременность
Марии Кожевниковой приписывают четвертую беременность Поклонники считают, что Мария Кожевникова ждет ребенка.
Кино
Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов
«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем.
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
Общество
В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в разрешении 8K
Общество
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Футбол
Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии
Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Гаджеты
Дешевые смартфоны несут опасность для их владельцев
Как подчеркивают в Kryptowire, производители в погоне за созданием дешевых смартфонов снижают стандарты качества программного обеспечения, что подвергает пользователя опасности.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Экономика
Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке
Совет директоров компании-производителя персональных компьютеров и принтеров HP отклонил предложение корпорации Xerox о покупке, сообщается на сайте компании.
Культура
Скандальную передачу Шейнина раскритиковал Познер
Телеведущему Владимиру Познеру неприятны взгляды журналиста Артема Шейнина, который на «Первом канале» ведет шоу «Время покажет».
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Кино
Андрей Кончаловский: «Виден закат европейской цивилизации»
Кончаловский рассказал о работе над фильмом, о противлении материала его огранке и о том, что ждёт современную цивилизацию в ближайшем будущем.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Технологии
Найден способ взломать телефон через WhatsApp
Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные.