Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСемин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
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«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
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Компания HP отклонила предложение Xerox о покупке

Совет директоров компании-производителя персональных компьютеров и принтеров HP отклонил предложение корпорации Xerox о покупке, сообщается на сайте компании.
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