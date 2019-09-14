РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUСемин отпраздновал 300-ю победу в чемпионатах России

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Победа «Локомотива» над «Сочи» в 9-м туре РПЛ стала для главного тренера москвичей Юрия Семина 300-й в качестве главного тренера. Напомним, «Локомотив» взял верх благодаря голу Гжегожа Крыховяка на 20-й минуте встречи.
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«Локомотив» одержал 300-ю победу в чемпионатах России под руководством Семина

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Сёмин одержал 300-ю победу в РПЛ

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Победа над «Сочи» стала 300-й для Семина в чемпионатах России

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