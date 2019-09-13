Футбол
Спорт-ЭкспрессСемин поддержал школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Общество
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 11 сентября в 16:19
Игры
Техподдержка Sony: Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store
13 сентября представители Activision заявили, что российские PS4-игроки не могут принять участия в раннем бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare из-за Sony.
News.ru 06:52
Наука
Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты
Ugpressa.ru 00:02
Политика
Зеленский рассказал о теме его недавних переговоров с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с предпринимателем Игорем Коломойским во время их недавней встречи.
RT на русском 06:03
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Политика
Зеленский назвал единственный способ вернуть мир Украине
Президент Владимир Зеленский считает дипломатию единственным способом для завершения войны на юго-востоке Украины и возвращения территорий.
Телеканал 360° 03:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Футбол
Каррера прокомментировал интервью Глушакова
Газета.Ru вчера в 06:56
Политика
Навальный сбежал из России после обысков в региональных штабах ФБК
Блогер Алексей Навальный, выехал из России сразу же после того, как в его штабах по всей стране были проведены обыски.
Политика Сегодня 03:27
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество и ICRT третий год подряд проводят масштабное исследование смартфонов. В осеннее исследование вошло 23 новых девайса.
Российская газета 01:00
Политика
В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Политика
Медведев связал сокращение рабочей недели с ситуацией в экономике
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможность уменьшения рабочей недели зависит от ситуации в экономике.
RT на русском 07:29
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Политика
Суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal
Дополнительно газовый монополист получил право участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal.Польша подала иск в суд ЕС на "Газпром" и решение Еврокомиссии, обосновав его тем, что принятое решение нарушает принцип энергетической безопасности и создает угрозу прекращения поставок - например, по политическим основаниям.
МонаВиста 03:47
Кино
Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»
Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма вчера в 04:36
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Россия направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Официальный представитель российского министерства внутренних дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Москва запрашивала Интерпол насчет нахождения бывшего работника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории Соединенных Штатов после того, как в прессе распространились сведения, согласно которым он будто бы является агентом ЦРУ.
Журналистская правда вчера в 09:45
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Экономика
Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству
Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением.
Ведомости 07:28
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Общество
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Газета Metro вчера в 14:47
Происшествия
Волгоградцу, убившему жену фермера на глазах ее детей, дали 17 лет
Жителя Волгоградской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство жены фермера на глазах ее двух маленьких детей в хуторе Варламов Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
РИА Новости 07:10
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Известия вчера в 13:47