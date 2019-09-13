с чего всё началось

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал школьника Прохора Ильиных, которого осудили за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.

Семин позвал в «Локомотив» школьника с прической Ибрагимовича

Спорт день за днем

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».

Фигурное катание Евгения Медведева оказалась второй на турнире в Канаде Россиянка Евгения Медведева показала второй результат на первом турнире по фигурному катанию в новом сезоне.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось Накануне стало известно, что Анастасия Заворотнюк лежит в больнице, но сегодня появились новости, что её экстренно перевели в реанимацию.

Политика Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Шоу-бизнес Волочкова объяснила отказ идти на свадьбу Собчак и Богомолова Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не захотела идти на свадьбу Собчак и Богомолова. Об этом передает «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Шоу-бизнес Певица Адель подала на развод с супругом-бизнесменом Стало известно, что Адель уже подала в суд необходимые документы для развода. Что стало причиной разрушения счастливого брака — неизвестно.

Происшествия В Испании пять человек стали жертвами наводнений Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Эвакуировано уже 3,5 тысячи местных жителей.

Авто Опубликованы первые снимки салона новейшего кроссовера Genesis GV70 Уже известно, что новый кроссовер станет длиннее Hyundai Santa Fe последнего поколения, который и лег в основу люксовой модели.

Космос Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.

Происшествия Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу за клевету В последние годы певица Азиза была очень близка с семьей трагически погибшего Игоря Талькова.

Политика «Нафтогаз» боится потерять транзит газа Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, что в украинском «Нафтогазе» находятся в ожидании самого настоящего коллапса, особенно после того, как будет прекращен транзит газа из России.

Авто В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000 Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.

Экономика В России предложили повысить минимальную цену водки Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.

Культура Принц Карим Ага Хан IV посетил Казань Сегодня же, в четверг, выйдет в обращение марка, посвящённая архитектурной премии Ага Хана с изображением Казанского Кремля.