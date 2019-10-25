Футбол
МК-СпортСемин прокомментировал подготовку «Локомотива» к дерби со «Спартаком»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как готовит свою команду к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба "красно-зеленых" со ссылкой на специалиста.
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Политика
Министр торговли США отговаривает Узбекистан от вступления в ЕАЭС
В случае присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу, процесс вступления страны в состав Всемирной торговой организации может быть существенно осложнён и отсрочен.
Политика
На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске
Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
В российских СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация намерена укрепить свое положение на территории Сирии.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»
Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Армия и оружие
Столтенберг: самолёты НАТО получат приоритет при перемещении в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что самолёты НАТО получат приоритет при управлении воздушным сообщением над Европой.
Общество
Абоненты свердловского сотового оператора остались без связи
В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» сообщают о проблемах со связью.
Игры
Хелависа выпустила клип к открытой бете Lost Ark
К старту русскоязычной версии игры выпустила клип Хелависа, солистка группы «Мельница».
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский поделился редким кадром с молодой возлюбленной
Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей гражданской жены, которая на 18 лет его младше.
Футбол
«Зенит» обязан выкупить Осорио, потому что защитник сыграл за команду пятый матч?
На неделе Осорио в пятый раз вышел на поле в футболке питерской команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Футбол
Александр Зинченко пропустит четыре-пять недель
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Футбол
Ибрагимович услышал оскорбления фанатов и схватился за пах
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Лос-Анджелеса» и ответил им, схватившись за гениталии.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Авто
Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Политика
Зеленский решил урезать содержание чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Футбол
Маурицио Сарри: «Роналду понадобится отдых»
Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от матча Серии А с «Лечче».