Футбол

МК-СпортМК-СпортСемин прокомментировал подготовку «Локомотива» к дерби со «Спартаком»

Локомотив — Спартак
27 октября
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как готовит свою команду к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба "красно-зеленых" со ссылкой на специалиста.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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