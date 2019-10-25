Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как готовит свою команду к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба "красно-зеленых" со ссылкой на специалиста.

Семин прокомментировал подготовку «Локомотива» к дерби со «Спартаком»

Политика Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Бутина частично признала вину, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Сегодня Бутина должна вылететь в Россию.

Политика Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов.

Авто Автомобиль из «Тачки на прокачку» продают за 54 тысячи рублей Автомобиль был доработан ателье Galpin Auto Sports (GAS). За машину просят всего 850 долларов или 54 тысячи рублей.

Общество Forbes назвал самых богатых женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11 Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.

Хоккей Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока» "Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Шоу-бизнес Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом» Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".

Космос Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.

Армия и оружие СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Финансы ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Фигурное катание Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.

Общество Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Политика Суд США удовлетворил запрос на доступ к полному докладу Мюллера Окружной суд США по округу Колумбия удовлетворил запрос палаты представителей конгресса на доступ к полному докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе тем материалам, которые были вымараны.

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Футбол «Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.