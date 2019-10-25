Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как готовит свою команду к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба "красно-зеленых" со ссылкой на специалиста.

Семин прокомментировал подготовку «Локомотива» к дерби со «Спартаком»

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