Футбол
МК-СпортСемин прокомментировал подготовку «Локомотива» к дерби со «Спартаком»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как готовит свою команду к матчу 14-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба "красно-зеленых" со ссылкой на специалиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кино
Хью Джекман вернулся к роли Росомахи на 15 секунд
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте в Амстердаме акций «дочки» «Газпрома»
Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Армия и оружие
Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции
На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Происшествия
Подозреваемый в утечке данных клиентов банков получил 40 тысяч рублей
«Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО «Национальная служба взысканий», из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
Происшествия
Фигуранта «московского» дела Самариддина Раджабова заподозрили в угрозе применения насилия к четырем полицейским
С.Бадамшин добавил, что Раджабов вину не признает и в настоящий момент знакомится с материалами уголовного дела.
Культура
Стал известен самый страшный сериал в истории
Сериал Дэвида Линча "Твин Пикс" назвали самым страшных хоррор-сериалов всех времен.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Общество
Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид
Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
Общество
«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным
Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.