Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСемин раскритиковал календарь «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юрий Семин: «Сначала нужно увидеть вклад Жоау Мариу в командную работу»

Спорт-Экспресс01:30

«Зенит» не выйдет из группы ЛЧ. Лига Европы будет за счастье

Ставка TVвчера в 04:03

Семин раскритиковал календарь РПЛ

Газета.Ru01:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество

Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре

Газета.Ru 01:48
Политика

«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Общество

Официальный аккаунт Москвы появился в соцсетях Китая

Комитет по туризму города Москвы запустил официальные аккаунты столицы в китайских соцсетях WeChat и Weibo.
ТАСС 01:12
Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Политика

Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу

Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Происшествия

В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med

Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
Европейско-Азиатские новости 00:54
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Экономика

В России почти на четверть подорожали авиабилеты

В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Финансы

РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Известия 00:47
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

RT на русском 01:16
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Здоровье

В России выросли цены на жизненно необходимые препараты

Цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, выросли на 3,8 процента.
ФедералПресс вчера в 15:26
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

REGNUM 00:17
Общество

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Футбол

Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»

Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Технологии

Платформа Bakkt застраховала Bitcoin-депозиты клиентов на $125 млн

Bitcoin-депозиты клиентов платформы Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE застрахованы на $125 млн.
РБК вчера в 11:17
Происшествия

Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал

Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Беглов

Газета.Ru вчера в 03:08
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Игры

Видео: кинематографический трейлер к запуску Borderlands 3

Запуск кооперативного шутера Borderlands 3 приближается — уже 13 сентября игра выйдет в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
3DNews 02:00
Политика

Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Коммерсантъ 01:58
Шоу-бизнес

Полина Гагарина поздравила мужа с пятилетием свадьбы

Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, отмечают пятилетие свадьбы.
Телепрограмма вчера в 07:04
Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Общество

В Кашмире задержали восемь боевиков исламистской группировки

Полиция Индии задержала в союзной территории Джамму и Кашмир восемь боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которых подозревают в вымогательстве и запугивании местных жителей.
РИА Новости 02:00
Энергетика

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное