Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСемин раскритиковал календарь «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
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Общество
Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Общество
Официальный аккаунт Москвы появился в соцсетях Китая
Комитет по туризму города Москвы запустил официальные аккаунты столицы в китайских соцсетях WeChat и Weibo.
ТАСС 01:12
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Политика
Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Происшествия
В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med
Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
Европейско-Азиатские новости 00:54
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Итоговая явка составила 21,77 процента, сообщили в Мосгоризбиркоме.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Финансы
РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года
Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
RT на русском 01:16
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Здоровье
В России выросли цены на жизненно необходимые препараты
Цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, выросли на 3,8 процента.
ФедералПресс вчера в 15:26
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Технологии
Платформа Bakkt застраховала Bitcoin-депозиты клиентов на $125 млн
Bitcoin-депозиты клиентов платформы Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE застрахованы на $125 млн.
РБК вчера в 11:17
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru вчера в 03:08
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Игры
Видео: кинематографический трейлер к запуску Borderlands 3
Запуск кооперативного шутера Borderlands 3 приближается — уже 13 сентября игра выйдет в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.
3DNews 02:00
Политика
Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Коммерсантъ 01:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина поздравила мужа с пятилетием свадьбы
Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, отмечают пятилетие свадьбы.
Телепрограмма вчера в 07:04
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Общество
В Кашмире задержали восемь боевиков исламистской группировки
Полиция Индии задержала в союзной территории Джамму и Кашмир восемь боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба"*, которых подозревают в вымогательстве и запугивании местных жителей.
РИА Новости 02:00
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК вчера в 09:14