Лига чемпионов
Газета.RuСемин раскритиковал календарь РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "СЭ". Самый титулованный тренер в российской истории считает, что клубы, представляющие Россию в еврокубках, заслуживают более простого расписания.
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«Мы за 14 дней должны провести 5 матчей». Семин раскритиковал календарь «Локомотива»
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