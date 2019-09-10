Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuСемин раскритиковал календарь РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "СЭ". Самый титулованный тренер в российской истории считает, что клубы, представляющие Россию в еврокубках, заслуживают более простого расписания.
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«Мы за 14 дней должны провести 5 матчей». Семин раскритиковал календарь «Локомотива»

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Семин раскритиковал календарь РПЛ

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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