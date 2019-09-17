Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСемин рассказал, что Хеведес может выйти на поле в матче с «Байером»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
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Букмекеры совсем не верят в «Локомотив» в матче с «Байером». На этом можно сыграть
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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