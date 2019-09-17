У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.

Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Политика Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.

Наука В России появится система слежения за поведением водителей К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.

Политика Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.

Музыка В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале Большинство зрителей программы слёзно умоляли девушек «уйти наконец уже» из игры и не «позориться».

Происшествия В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Авто Появилась информация о первом кроссовере Ferrari Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Экономика Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9% Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Гаджеты Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.

Армия и оружие Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.

Общество Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Армия и оружие В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд У больного происходит сбой в работе эндокринной системы, поэтому возникает раздражения кожи. Иногда медики определяют зуд беременных.