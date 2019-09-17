Лига чемпионов
Советский спортЮрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой
У Локомотива травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес.
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Букмекеры совсем не верят в «Локомотив» в матче с «Байером». На этом можно сыграть
Sport24.ruвчера в 20:00
Как «Локомотиву» играть в Лиге чемпионов с «Байером» без Миранчуков
Московский Комсомолецвчера в 05:40
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:56, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии
В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
Восток-Медиа 16 сентября в 13:34
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 16 сентября в 20:36
Футбол
Зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит €2,5 млн
News.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
«Исламское государство» вновь напало на Сирию
Lenta.ru вчера в 10:14
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.
Известия вчера в 21:24
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Музыка
В Сети затравили КВНщиц, пошутивших про Кузбасс на Первом канале
Большинство зрителей программы слёзно умоляли девушек «уйти наконец уже» из игры и не «позориться».
Сибдепо вчера в 21:05
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 16 сентября в 04:37
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Экономика
Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 16 сентября в 13:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курил
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курильских островов, сообщают сейсмологи.
Народные новости 00:19
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Гаджеты
Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы
Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY вчера в 14:31
Здоровье
В Южной Корее зафиксировали первые случаи африканской чумы свиней
Парламентская газета вчера в 06:12
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru вчера в 16:16
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.
Экспресс газета вчера в 11:48
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
У больного происходит сбой в работе эндокринной системы, поэтому возникает раздражения кожи. Иногда медики определяют зуд беременных.
Московский Комсомолец 15 сентября в 16:10
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать топливо на заправках в рассрочку
Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с «БКС банком» в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал «Ведомостям» председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС «Газпромнефть».
Ведомости вчера в 16:46