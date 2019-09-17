Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСемин рассказал, что Хеведес может выйти на поле в матче с «Байером»

Байер — Локомотив
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Бай-Арена»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
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